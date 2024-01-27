Сигнали про готовність до переговорів є імітаційними, адже Росія не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні.

Будь-яке припинення вогню на лінії фронту в Україні піде на користь Росії.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Росія продовжує вважати головними виправданнями вторгнення в Україну вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО. Будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна. Він не піде на це зараз.

Заклики РФ до українського "нейтралітету" – це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб вилучити зобов'язання щодо набуття членства в НАТО і зобов’язань не вступати до НАТО або Європейського Союзу.

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Вимоги щодо такого "нейтрального статусу" є метою десятилітніх зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін у НАТО, які послабили б Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

Як зазначають аналітики, Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки.

У звіті ISW наголошується, що російські публічні особи можуть імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України. У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через негласні канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території.

В РФ наголошують, що їхня мета - анексія окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.

"ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшого територіального захоплення в Україні", - йдеться у звіті.

Немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб не дати Україні це зробити".

Що передувало

Як повідомляють західні ЗМІ, президент Росії Володимир Путін дає зрозуміти США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Як повідомляють джерела Bloomberg, близькі до Кремля, він сигналізує через неофіційні канали, що готовий обговорити майбутні заходи безпеки для Києва.

Американські чиновники заявляють, що не знають про передбачувані пропозиції, які можуть виявитися пробною кулею, і не бачать ознак того, що російський президент серйозно налаштований на пошук шляхів припинення бойових дій.

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