Боєзапасів та солярки в окупантів теж не вистачає.

У Службі безпеки України зазначають, що російські загарбники в Україні не мають їжі та води, а сухпайок вже ділять на двох.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, про це свідчать нові плівки розмов, перехоплені Службою.

"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає ", - скаржиться своїй дружині російський окупант, розповіли у СБУ.

Натомість вона відповідає, що в них також все погано, адже зникли "пепсі-кола", "зара" і "бершка".

"І для неї відсутність "пепсі" - не менш болюча тема, ніж те, що її чоловік на війні в Україні вбиває цивільних і цілком ймовірно, що тут і загине. "Умом Россию не понять", але нам це і не потрібно. Нам треба відстояти свою землю! Що ми і робимо! Разом переможемо!", - наголосили у СБУ.

Раніше в мережу потрапили кадри, що свідчать, що російських військових відправили воювати проти України із сухпайками, термін яких закінчився ще в 2015 році.

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