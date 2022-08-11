В РФ поширюють нові фейки про Україну.

Центр протидії дезінформації повідомив, що окупанти поширили чергові фейки і маніпуляції.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Так, в РФ повідомили, що володіють "даними про те, що київський режим направить до Харкова співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами, затриманим будуть погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами".

Також перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив: "керівництво України та країн НАТО організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС".

"Пропагандисти РФ повідомили, що "європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій, під час якого публікують у Twitter фото порожніх тарілок, оскільки їжу "з’їли" санкції проти Росії", проте інформація щодо підтримки такої "акції" громадянами країн ЄС не відповідає дійсності", - додали у відомстві.

Раніше в Енергоатомі заявили, що Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

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