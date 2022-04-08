Правоохоронцям потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла загиблих.

Про кількість жертв російської агресії серед мирного населення на Київщині можна буде говорити за кілька тижнів.

Про це під час брифінгу в аеропорту Гостомеля повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Наразі триває робота криміналістів, слідчих, які фіксують злочини. Дуже багато будівель заміновано. Випадки жахливі. Окупанти спеціально поставили розтяжку на двері там, де знаходилися підрозділи рятувальників ДСНС України. Сапери також знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах до погребів, де можуть перебувати жертви", - заявив очільник МВС України.

Монастирський наголосив, що російські окупанти часто використовують тактику підриву.

"Тобто там, де містяться закатовані ними люди, вони підривали ці будівлі. І зараз нам потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла", - сказав міністр.

Як писав УНІАН, після розголосу масових убивств мирного населення у Бучі, росіяни отримали наказ знищити тіла мертвих містян у Маріуполі. Для цього запрацювали російські мобільні крематорії, сповіщала Маріупольська міськрада.

Крім цього, відступаючи російські загарбники мінують наші території, будівлі, свою залишену техніку, тіла загиблих громадян, аби спричинити ще більше жертв.

Зокрема, у Бучі російські загарбницькі війська у квартирах, де знаходили українську символіку, залишали міни-розтяжки. У Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання вбитих російськими окупантами.

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