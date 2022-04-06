Наразі відбувається робота з усунення вибухонебезпечних предметів.

У Бучі російські загарбницькі війська в квартирах, де знаходили українську символіку, залишили міни-розтяжки.

Як повідомляє МВС України, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський журналістам у місті Буча.

Монастирський зазначив, що лише за вчорашній день рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Це й нерозірвані снаряди та залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках. Окупанти заходили у квартири, якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування", — сказав міністр.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав, що повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування.

Зазначається, що у зв'язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники, РНБО в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги.

"Будьте обережні там, де йшли вуличні бої! Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. Пам'ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", - додали у відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: