Він особисто перебував на АЕС, де російські військові утримували в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику генерального директора "Росатома" - російському генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну, який під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він зауважив, що це перша підозра російській посадовій особі такого рангу.

"Фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали", - підкреслив урядовець.

Відео дня

Клименко зауважив, що завдяки колосальній роботі слідчих та співробітників кримінального аналізу Нацполіції було ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Водночас підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

"Кожен загарбник, незалежно від рангу, має відповісти за воєнні злочини проти України та українського народу. Безальтернативно", - наголосив міністр.

Водночас у Офісі генерального прокурора зауважили, що йдеться про викрадення та знищення майна ЧАЕС на суму понад 1 млрд грн.

Заступникові гендиректора "Росатома" інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, підозрюваний з 24 лютого по 31 березня 2022 року перебував на території Чорнобильської АЕС, під час захоплення станції представниками ЗС РФ і підрозділами Росгвардії. Діючи за попередньою змовою зі співробітниками ДК "Росатом", підозрюваний вчинив мародерство", - йдеться у повідомленні.

Так, він наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі. Інше майно, яке не могло бути вивезене, він наказав знищити. Завдані збитки оцінюються у 1,038 млрд грн.

Захоплення ЧАЕС

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року російські війська захопили Чорнобильську АЕС, а 31 березня 2022 року у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили, що окупанти почали виходити з території ЧАЕС.

1 квітня 2022 року член Громадської ради при Держагентстві з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний ґрунт", забруднили свою техніку і надихалися радіоактивним пилом.

Вас також можуть зацікавити новини: