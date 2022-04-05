УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Києві на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

Ситуація в Києві та області - трансляція нижче:

00:09 Радник глави ВП заявив, що про звірства в Бучі на Київщині знало вище військове командування РФ.

01:05 Арестович заявив, що росіяни навряд чи повернуться на позиції поблизу Києва.

"Вони не збираються повертатися, ніхто на війні, навіть росіяни, не здають оборонні позиції для того, щоб їх знову брати. Простіше утримувати на місці. По-друге, для того, щоб їх взяти, треба угруповання навіть більше, ніж вони застосували спочатку. А де його взяти, ні, вони вже останні резерви тягнуть. Вони зосереджують сили на сході. Треба бути повними ідіотами, щоб знову кидати сили на Київ. Якщо підуть знищимо", - сказав Арестович.

05:32 У Київській області оголошено повітряну тривогу!

05:36 Тривогу оголосили і в Києві.

06.02 У Генштабі ЗСУ показали звільнений від окупантів Гостомель на Київщині.

06:15 У столиці дали "відбій" повітряній тривозі. Через дві хвилини тривогу скасували у всій Київській області.

06.40 Ніч у Києві пройшла відносно спокійно.

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