Київ вживає необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста

У Києві вживаються необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста, також здійснюються заходи щодо розблокування вулиць міста та покращення сполучення всередині.

Про це повідомив голова ОВА Микола Жирнов.

"Завжди існує небезпека авіаційних та ракетних ударів. Доки триває війна, столиця повинна бути готовою до оборони! Попри те, що тиждень був відносно спокійним, протягом останніх двох днів були нанесені ракетні удари по інфраструктурі столиці в Дарницькому районі та передмісті – в районі Вишневого. Внаслідок ударів загинула 1 людина. Пожежі ліквідовані", - зазначив Жирнов.

У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, він нагадав, що місто й досі залишається небезпечним.

"Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають проживати за межами міста – не повертатись. Цього тижня гуманітарний штаб продовжував свою роботу. Забезпечував медикаментами, харчуванням, питною водою та іншими засобами клінічні лікарні, військові підрозділи та містян, які цього потребували. Загалом передано близько 20 тонн гуманітарного грузу", - розповів Жернов.

За його словами, у місті виникли проблеми через скупчення авто на дорогах.

"По-перше. Паркувати машини починають у недозволених місцях. У випадку порушень правил паркування, авто будуть евакуйовувати на штрафмайданчики. По-друге. Через затори на дорогах, люди на автівках їздять смугою громадського транспорту. Ми нагадуємо всім водіям, що це порушення правил дорожнього руху! Смугою громадського транспорту може їздити лише громадський транспорт, машини служб критичної інфраструктури та військові у випадку такої необхідності", - нагадав голова ОВА.

Також киян вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та кожного разу слідувати в укриття.

Нагадаємо, киянам розповіли, за скільки хвилин долітають ракети з Криму та Білорусі.

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