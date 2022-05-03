В окупованих містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору

На підступах до Гуляйполя та на схід від нього тривають важкі бої, у ході яких російські окупанти зазнають втрат.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Разом з тим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору.

"Українські воїни та організовані частини населення Запорізького краю продовжують боротися, аби вигнати окупантів", - йдеться у повідомленні.

Протягом 2 травня рятувальники локалізували дві пожежі, спричинені обстрілами рашистів.

Піротехніками було знищено 24 одиниці залишків реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами, залишених російськими військами.

Війна в Україні: оновлені дані

2 травня українські воїни відбили 12 ворожих атак на Донбасі. У Генштабі зазначають, що ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Росіяни планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

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