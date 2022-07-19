Він написав покрокову інструкцію з отримання винагороди.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як можна отримати винагороду в $100 за передачу даних про коректувальників вогню по обласному центру.

Інструкцію він опублікував у своєму Telegram-канал.

Відомості про коригувальників необхідно надіслати на електронну скриньку - 100otkima@gmail.com. Щоб отримати винагороду, потрібно вказати:

контактні дані особи, яка здає окупанту місця розташування українських військових або коригує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса проживання, геолокація місця перебування або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу);

детальний опис події, фото і відео докази або факти в електронному вигляді, що вказують на те, що людина допомагає військовим РФ;

ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин.

Після перевірки та підтвердження наданої інформації, заявник отримає винагороду в розмірі $100.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстріли Миколаївщини як з високоточних ракет, так і з дальньої артилерії.

Раніше СБУ затримала коригувальників недавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині. Встановлено, що зловмисниками виявилися жителі Миколаєва, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

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