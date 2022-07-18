За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Сьогодні близько 03:00 ночі росіяни завдали по Миколаєву масованого ракетного удару.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім.

"Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки", - повідомив Кім.

За його словами, інші влучання були по околицях міста. "Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 липня 2022 року в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. Були атаковані два найбільших університети міста. Згодом стало відомо, що в результаті ворожих ракетних ударів були поранені.

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