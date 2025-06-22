Російські війська посилюють свій гарнізон на Кінбурнській і Тендрівській косах, розповів Волошин.

Росіяни використовують на Кінбурнській і Тендрівській косах артилерію і протитанкові засоби, оскільки дуже бояться, що ЗСУ там здійснять операцію з висадки і захоплення плацдарму, хоч загалом цю техніку ворог застосовує обмежено. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"І артилерія, і протитанкові засоби - це те озброєння, яким можна перешкоджати у висадці нашого десанту. Крім того, артилерією звідти противник дістає до нашого берега, зокрема району Куцурубської громади, Очакова", - зазначив він.

Утім, за його словами, використання ворогом цієї техніки на згаданих ділянках "більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах".

Відео дня

"І саме тому, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдарму", - підкреслив військовий.

Загалом, наголосив він, використання росіянами артилерії і протитанкових засобів "пов’язане з певними ризиками" для них, оскільки йдеться про степову зону, де цю техніку видно досить далеко.

"Коли ми виявляємо пересування подібної техніки, намагаємося її знищити різними видами озброєння, тому вони намагаються ховати цю техніку і застосовують її в досить обмеженій кількості", - додав Волошин.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав раніше УНІАН, росіяни мають успіхи у просуванні на Донеччині. Нещодавно аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка. Тим часом у ОСУВ Хортиця розповіли, що російські війська не припиняють атак на всіх напрямках, однак українські захисники утримують позиції.

Також речник Сил оборони півдня Владислав Волошин попереджав, що, ймовірно, через декілька днів ворог активізує бойові дії на півдні України. За його словами, там росіяни зараз проводять перегрупування своїх сил і засобів, а також намагаються проводити логістичне забезпечення і постійно здійснюють розвідувальні заходи.

Військовий експерт Павло Нарожний 19 червня повідомляв, що окупанти могли зайти на околиці населеного пункту Юнаківка – найбільшого села на кордоні Сумської області. За його словами, якщо вони там закріпляться, то зможуть зробити опорний пункт та рухатися далі на Сумщину. Від Юнаківки до Сум по прямій - близько 22 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: