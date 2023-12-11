За його словами, це триватиме до тих пір, поки Росія не розвалиться на складові.

Поки Російська Федерація не розвалиться на складові, Україні доведеться тримати армію в режимі воєнного стану. Про це сказати український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Армія знаходиться в двох положеннях, вона в третьому не буває. Вона або вимкнена, або увімкнена – або в режимі мирного часу, або військового. Коли воєнний час, то армія воює, навіть якщо вона не стріляє в даний момент, вона все одно воює. Так ось, в режимі воєнного стану армія буде у нас перебувати ще років десять. Поки не розвалиться Російська Федерація на складові республіки, у нас армію доведеться тримати в режимі воєнного стану".

Він пояснив цю точку зору, нагадавши, що 5 українських областей Путін ввів до Конституції РФ і тепер "рух у зворотний бік" - передбачає кримінальну покару для росіян. І якщо рішення про виведення областей і буде, то його зможе оскаржити будь-який інший "Путін", який прийде наприклад через 5 або 10 років.

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"Він скаже, що це не конституційне рішення і поверне їх назад. І знову все почнеться по колу. Тому, поки не розпадеться Російська імперія, а зараз є передумови до цього. Бойові буряти не просто ж так в Бурятії відправляють потяги під укіс і підривають тунелі. Тобто процес цей вже почався. Північний Кавказ і схід... він, врешті-решт, призведе до розпаду Російської імперії. Але 10 років у нас армія буде знаходиться на військовому стані, це вважається війна", - розповів експерт.

При цьому він підкреслив, що громадянське суспільство не повинно мати до цього ніякого відношення, оскільки "це робота професійної армії".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FIVzLROPCKY

Скільки триватиме війна

Як повідомляв УНІАН, досягти цілей "за два-три дні" Росії щодо захоплення українських територій, як відомо, не вдалося. Зараз у Росії озвучують наміри завершити війну в Україні до 2025 року.

Все більше західних чиновників і аналітиків говорять про те, що війна в Україні затягнеться до 2025 року. Як пише CNN, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші говорили про "стабільний прогрес" України на полі бою, але "серед багатьох західних аналітиків і офіційних осіб існує відчуття неминучої тупикової ситуації".

Як пише видання, весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використовують зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшого радіусу дії (крім зростаючих вітчизняних виробничих ліній в Україні).

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