Коли настане перелом у війні: командувач НГУ назвав важливу ознаку

Росіяни повинні втратити можливість оборонятися, а Сили оборони України - йти уперед і звільняти окуповані землі.

Наразі про перелом у війні не доводиться говорити, бо для цього піхота Сил оборони України повинна перейти від оборони в наступ і звільняти українські землі. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв’ю для видання "Лівий берег".

"У класичному розумінні перелом у війні – це коли ми будемо заходити, наприклад, у Донецьк", - сказав Півненко.

Командувач Нацгвардії уточнив, під переломом треба розуміти той етап, коли українські піхотні підрозділи підуть вперед звільняти окуповані землі. При цьому він відзначив, що треба якісніше і більшою мірою знищувати російську воєнну інфраструктуру, уповільнювати російські процеси у нафтовому і енергетичному секторах.

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"У класичному розумінні перелом – це коли війська йдуть вперед, коли оборона противника зламана, і тоді у нас наступальні можливості, наступальні дії і ми проходимо, забираємо території", - підкреслив Півненко.

Водночас він не вважає переломом, якщо руху вперед немає, триває оборона, а російські загарбники продовжують здійснювати інфільтрацію.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, у серпні німецький військовий оглядач Юліан Рьопке зазначав, що ситуація на фронті залишається вкрай складною, а стриманий оптимізм, що панував серед українських військових на початку літа, значною мірою зник.

Російські загарбники продовжують повільно просуватися на Донбасі, а українські військові готуються до важких боїв за останні великі оборонні рубежі регіону.

Водночас Україна приватно повідомила адміністрацію Дональда Трампа, що Росія не зможе захопити усю територію Донецької області навіть у 2027 році.

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