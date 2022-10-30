За його словами, вони зрозуміли, що це "вагнерівці", лише після злому мобільних телефонів окупантів.

Командир спецпідрозділу "Хорт" Павло Патарецький розповів, як його бійці ліквідували бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці спецпідрозділу.

За словами Патарецького, його група розбила "вагнерівців" минулого місяця.

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"Це сталося на початку вересня, коли був перший контрнаступ на херсонському напрямку. Наша група розбила їх. Ми знали, що там серйозні люди, бо і озброєння було відповідне. Окрім того, вони були під прикриттям воєнної поліції, всі були офіцери", - зазначив командир.

Він додав, що після злому мобільників окупантів вдалося дізнатись, кого ж вони насправді ліквідували.

"Ми вилучили мобільні телефони, наші служби зламували їх протягом місяця. Коли вдалося підібрати код, було розкрито усі дані: листування, фотографії, інші розвіддані. Ми тоді зрозуміли, хто це був насправді. Хоча мені вже тоді з перехоплень говорили, що накрили серйозну групу із серйозними представниками", – поділився деталями "Булат".

ПВК "Вагнер" на війні проти України

24 лютого російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Серед тих, хто взяв участь у військових діях на українській території опинились бойовики ПВК "Вагнер".

Через значні втрати, "вагнерівці" почали вербувати до себе ув'язнених.

У вересні в мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин особисто агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму. Тоді він заявив, що воювати підуть "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував більше тисячі в'язнів, а також маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

25 жовтня з'явилася інформація, що у "Вагнер" беруть ув'язнених, які страждають ВІЛ і гепатит C.

28 жовтня стало відомо, що бійці українського спецпідрозділу "Хорт" під час бойового завдання ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнер".

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