Максим Абсалямов набирає "добровольців" в Курганській та Тюменській областях.

Вербуванням "гарматного м'яса" для війни проти України в Російській Федерації займається не тільки ватажок приватної військової "Вагнер" Євген Пригожин. Збором "добровольців" займаються й найманці ПВК.

Про це повідомляє волонтерська спільнота "OSINT Бджоли".

Так, вербуванням займається один з найманців "Вагнер" 28-річний Максим Маратович Абсалямов з позивним "Амур". Він набирає "солдатів удачі" в Курганської і Тюменської областей Російської Федерації.

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Сам Абсалямов народився 27 травня 1994 року. У 2015-2016 роках був строковиком у танковому підрозділі російської армії. Крім того, в соцмережах про підписаний також під псевдонімом Амур Абсалямов.

Мобілізація в Росії - що відомо

У Росії для війни проти України проходить мобілізація чоловіків. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни вербують "новобранців" серед ув'язнених.

У вересні оприлюднили відео, на якому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто агітували "зеків" в одній з колоній суворого режиму піти на війну проти України. При цьому сам Пригожин заявив критикам, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що в ПВК "Вагнер" завербували понад тисячу укладений.

25 жовтня стало відомо, що "вагнерівці" масово рекрутують ув'язнених російських в'язниць, які страждають важкими інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ і гепатит C.

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