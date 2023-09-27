Ролик могли зняти ще до удару по штабу Чорноморського флоту.

Російські пропагандисти продовжують публікувати відео із командувачем Чорноморського флоту віце-адміралом Віктором Соколовим на тлі новин про його ймовірну ліквідацію.

Прокремлівський канал "Звезда" опублікував відео із першими заявами Соколова після розгрому штабу ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня.

На відео чоловік, схожий на Соколова, запевняє, що "Чорноморський флот виконує завдання, поставлені командуванням, впевнено та успішно".

"Успішно виконують завдання і надводні сили, і підводні сили, і морська авіація, і берегові війська. Ви знаєте, що практично не сходять із екрану центрального телебачення подвиги наших морських піхотинців", - сказав Соколов.

Очевидно, цю заяву він зробив після нагородження футбольної команди "Чорноморець", яка посіла призове місце у "чемпіонаті Збройних сил Росії". РосЗМІ сьогодні активно тиражували відео з Соколовим, який вітав окупантів-спортсменів. Невідомо, коли знято ці відео.

Втім, український блогер, активіст та волонтер Сергій Стерненко зауважив цікаві нюанси цих появ Соколова на публіці.

"Відео з командувачем Чорноморського флоту Соколовим зняте у Будинку офіцерів флоту у Севастополі. Коли саме - невідомо. На відео він каже про змагання та нагородження моряків від 18.09.23, до удару по штабу", - зауважив Стерненко.

Він також звернув увагу, що публіка була в захисних масках епохи пандемії коронавірусу. Зараз же їх вдягають вкрай рідко, якщо ніколи.

Чутки про загибель Соколова

25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ. З'явилась інформація про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

У вівторок міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

Українські військові заявили, що "уточнюють" отриману інформацію про Соколова. Неможливо визначити достовірно, чи є чоловік на відео Соколовим, коли відбулася зустріч і де знімали відео.

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