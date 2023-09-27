Сьогодні він нібито провів нагородження спортсменів.

Командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Віктор Соколов знову "засвітився" на публіці на тлі чуток про його ліквідацію.

Як повідомляє пропагандистський канал "Перший Севастопольський", Соколов нібито сьогодні нагороджує футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у "чемпіонаті Збройних сил Росії".

На короткому відео видно, як чоловік, схожий на адмірала, провів нагородження, привітавши спортсменів. Разом з ним було кілька підлеглих.

Чутки про загибель Соколова

25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ. З'явилась інформація про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

У вівторок міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

Українські військові заявили, що "уточнюють" отриману інформацію про Соколова. Неможливо визначити достовірно, чи є чоловік на відео Соколовим, коли відбулася зустріч і де знімали відео.

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