Їй обіцяли "евакуацію" з України та російський паспорт.

У Херсонській області затримали агентку головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, яка була військовослужбовцем Збройних сил України та збирала для ворога інформацію про БПЛА і контрнаступ, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що контрактниця служила в одній із військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій.

Зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони. Ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області. Також агентка російської розвідки намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ, відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

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Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником російської розвідки з позивним "Дімка". На неї звернули увагу через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

Зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викрила зрадника з Бахмута - деталі

В червні СБУ викрила зрадника, який був мешканцем Бахмута. Ще до початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська розвідка.

Завербований агент повідомляв агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту та координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки завдання - прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України.