Українські військові повертають собі ініціативу в Курській області РФ, а також у районі Торецька та Покровська Донецької області.

ЗСУ активізували контратаки вздовж усієї лінії фронту з метою сповільнити просування російських окупантів і виграти час перед можливими переговорами.

Зокрема українські військові повертають собі ініціативу в Курській області РФ, а також у районі Торецька та Покровська Донецької області, пише видання Le Figaro. У січні цього року ЗСУ відновили контратаки і просунулися приблизно на 10 км на південь від Суджі і взяття під контроль кількох населених пунктів полегшує становище українців у Курській області, яку можна використати як козирну карту в майбутніх переговорах із Кремлем.

У зв'язку з цим видання зазначило, що Україна намагається максимально посилити свої позиції. За словами вжерела видання, мета полягає в тому, щоб виграти час, поставивши перед росіянами тактичні дилеми, які ускладнять їхній наступ і знизять темпи атак.

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Така тактика, як зазначило Le Figaro, використовується українцями на лише на Курщині, а й в районах Торецька та Покровська, де їм також вдалося загальмували просування окупантів.

Але локальні українські контратаки не здатні переламати ситуацію на полі бою. Росіяни зберігають ініціативу і просуваються приблизно на 10 кв км на день. Видання з посиланням на військове джерело зазначило, що у контексті війни на виснаження і "з огляду на ступінь виснаження України, ці контратаки не є довгостроковою стратегією". Однак у короткостроковій перспективі вони дадуть змогу Україні зміцнити позиції перед потенційними мирними переговорами з Кремлем.

Ймовірні переговори України і РФ

4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО про заборону вести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним. Зеленський наголосив, що своєю забороною кому завгодно вести переговори від імені України з Росією, він зупинив сепаратизм в Україні.

6 лютого цього року Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ, але Путін боїться з ним розмовляти.

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