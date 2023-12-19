Українська армія не мала в своєму розпорядженні достатньої кількості амуніції.

Український контрнаступ на півдні країни влітку 2023 року було ускладнено через те, що українська армія не мала в своєму розпорядженні достатньої кількості амуніції, зокрема для контролю над повітряним простором. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції.

"Неконтрольоване небо з боку України – це мало вплив на південну операцію 23 року. Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли, але для цього нам потрібна дійсно підтримка, тому що деяких речей з амуніції у нас просто немає. Ми працюємо над цим", – заявив Зеленський.

Нові системе Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, раніше під час прес-конференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими в Україну надійдуть декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot. Точної кількості він не назвав, щоб не розголошувати секретну інформацію.