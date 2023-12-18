Генерал не став розкривати плани військових.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний не став відповідати на запитання журналістів щодо подальшого контрнаступу.

Зокрема, на запитання щодо продовження наступу ЗСУ, він сказав, що не збирається ділитися планами військових. За його словами, про це не можна говорити в жодному випадку.

"Це війна, я не можу говорити, що я планую, що ми будемо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якого - людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ - прогнози

Нещодавно авторитетне американське видання The Wall Street Journal писало, що на тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із новими поставками західної зброї Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року. Та й то лише у випадку, якщо відносно добре пройде 2024 рік.

Телеканал CNN із посиланням на американських та європейських посадовців наводить ще похмурішу картину. Там кажуть, що без відновлення масштабних поставок зброї зі США Україна може зазнати воєнної поразки вже до літа 2024 року.

Військовий експерт Михайло Притула заявив, що наступного року Україна може здійснити нову спробу великого контрнаступу, якщо почне готуватися до нього зараз.

"Ймовірно, нам вдасться краще підготувати контрнаступ на 2024 рік. Адже ми зможемо кількісні показники перевести в якісні. Україна до цього часу ще б отримала всю ту зброю й техніку, яку нам обіцяли наші союзники. Також зараз велика кількість наших військовослужбовців проходять підготовку й посилено вивчають іноземну техніку", - сказав Притула.

Він зазначив, що майбутньому успіху ЗСУ має посприяти нинішня активність Росії на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: