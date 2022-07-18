За його словами, якщо українські військові не будуть знищувати склади з боєприпасами, вони не зможуть деокупувати регіон.

В тимчасово окупованій Херсонські області близько півмільйона українських громадян стали заручниками озброєних російські терористи. Щодня мирне населення дуже ризикує, адже будь-хто може бути затриманий окупантами.

Про це в ефірі 24 каналу заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, при наступі українські військові намагаються робити все, щоб убезпечити мирних людей від ударів.

"Наші хлопці із ЗСУ намагаються працювати максимально хірургічно. Кожна ціль, яку вони знищують, розвідана. Я впевнений, що всі ризики оцінюють, в тому числі життя та здоровʼя наших громадян", - зазначив Соболевський.

Проте, за його словами, якщо українські військові не будуть знищувати склади з боєприпасами, вони не зможуть деокупувати регіон.

"Якщо ми не будемо цього робити, не звільнимо нашу Херсонщину. Не звільнимо півмільйона наших громадян", – пояснив Соболевський.

Російські окупанти роблять склади з боєприпасами максимально наближено до житлових кварталів. Як повідомив Соболевський, навіть ті обʼєкти з дислокацією військ та техніки, які були розташовані окремо, вони переміщають ближче до житлових кварталів для того, щоб наші хлопці не розглядали їх як цілі.

Соболевський акцентував, що дуже велика кількість людей почула прохання евакуюватися. Адже збільшилася кількість осіб, які намагаються залишити Херсонщину. Але, на жаль, пропускна здатність залишається такою, як і була: люди можуть по 2 – 3 доби проводити в машині серед поля з діточками у дуже складних умовах, аби пройти блокпост.

"Хочу підкреслити, що ця ситуація така, тому що саме росіяни її зробили. Вони штучно створили такі умови, що проїхати може 100 – 120 автомобілів на добу. В найбільш вдалі дні – до 200 авто на добу пропускали на нашу територію. Весь інший час люди стоять і чекають", – пояснив чиновник.

Він вкотре наголосив: Херсонщина буде деокупована, проте треба розуміти, що виключно військовим шляхом. Саме тому потрібно мінімізувати ризики, які є для громадян. Чим менше там залишиться наших людей, тим менше буде в втрат.

Ситуація на Херсонщині

12 липня, міський голова Мелітополя повідомив, що окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці.

10 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області, які знаходяться під контролем загарбників, евакуюватися і підкреслила, що заклик пов'язаний з турботою про життя людей і їх безпеки, тому що українська армія планує почати контрнаступ.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні.

Сам президент України Володимир Зеленський заявив, що завдання українських військових - деокупація всієї території держави.

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