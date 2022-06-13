За словами Федорова, завдяки наступу ЗСУ сили російської армії, які 110 днів тому були у десятки разів більшими за наші війська, на сьогодні суттєво зменшились.

Збройні сили України під час контрнаступу на Запоріжжі посунули лінію фронту на 5-10 км, звільняючи наші території від окупантів.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, відповідаючи на запитання щодо деокупації Мелітополя під час свого вечірнього відеовключення.

"За останні два тижні відбулися дві достатньо важливі події для нас, мешканців Мелітополя. В першу чергу – це контрнаступ наших Збройних сил безпосередньо у Херсонській області, на Херсонському напрямку. На сьогодні ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона. Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав Федоров.

"Друге – це безпосередньо напрямок з боку Запоріжжя у бік Мелітополя. Так само за два тижні фронт просунувся від 5 до 10 км у сторону міста Мелітополя", - продовжив він.

Федоров при цьому підкреслив, що завдяки героїчним досягненням ЗСУ сили російської армії, які 110 днів тому були у десятки разів більшими за наші війська, на сьогодні суттєво зменшились.

Як повідомляв УНІАН, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.

9 червня начальник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що у Мелітополі відбувається ротація: на зміну військам росгвардії зайшли представники "ДНР".

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