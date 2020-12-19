23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти п’ятьох контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Про це повідомляється на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

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«Окупанти й надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка», - йдеться у повідомленні.

У штабі додають, щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». В КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України 5 тис. 904 особи, на контрольовану територію - 5 тис. 609 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

«Поряд з цим 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України»,- поінформували у штабі.

Що відомо про роботу КПВВ на Донбасі

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Автор: Світлана Закелова