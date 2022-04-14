У той же час, за даними британської розвідки, постійна оборона Україною Маріуполя зараз відтягує значну кількість російських військ і техніки.

Російські загарбницькі сили можуть посилити удари по Краматорську і Костянтинівці в Донецькій області.

Про це повідомляється в мікроблозі Twitter британського оборонного відомства з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, сказано, що виголошена у вівторок промова президента РФ Володимира Путіна підкреслює його "незмінний інтерес" до Донбасу, де Росія завдає удару по українських силах під час підготовки до відновлення наступу.

"Центри міст піддаються численним нерозбірливим нападам з боку Росії під час конфлікту. Міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, будуть російськими цілями для аналогічних рівнів насильства", - йдеться в повідомленні.

На думку британської розвідки, Росія у війні проти України зараз повертається до своєї традиційної військової доктрини, зокрема, про це свідчить зосередження сил на Сході для наступу і одночасне нанесення ракетних і артилерійських ударів.

Водночас, як зазначає британська розвідка, наступ потребуватиме значних сил. "Постійна оборона України Маріуполя зараз відтягує значну кількість російських військ і техніки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська посилюють свої підрозділи в районі Сєверодонецька.

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