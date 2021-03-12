Глава української делегації в ТКГ вважає, що коли йдеться про питання війни, суверенітету, територіальної цілісності і незалежність України, - треба зустрічатися на рівні лідерів держав.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що підтримує проведення зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Російської Федерації Володимира Путіна у форматі "віч-на-віч", якщо такі перемовини будуть погоджені обома сторонами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час спілкування з журналістами з нагоди відкриття нової інсталяції "Погляд у минуле" до роковин Куренівської трагедії у Бабиному Яру.

"Ви бачите, є різні думки з цього приводу, мовляв, з Росією немає про що говорити. Я вважаю, що коли йдеться про такі питання, як війна, життя і мир, життя і смерть, коли йдеться про Україну, суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, потрібно обов'язково зустрічатися і домовлятися. Принаймні стане ясною позиція того, з ким ти зустрічаєшся. Вона буде оприлюднена. І будь-які маніпуляції тоді відходять на задній план. А все інше стає другорядним. Головне - досягти мети", - наголосив Кравчук.

Голова української делегації у ТКГ уточнив, що вважає "реально можливою" двосторонню зустріч президентів України і РФ.

"От питання, формат, тема зустрічі - це мають готувати міністри закордонних справ, спеціальні люди, які завжди готують зустрічі президентів, і якщо така зустріч буде підготовлена, і Путін погодиться, і Зеленський з порядком денним погодиться, тоді зустріч має відбутися", - додав Кравчук.

Наступний "нормандський" саміт: що відомо

9 березня Зеленський заявив, що проведе окремі зустрічі з кожним з лідерів країн "нормандського формату", якщо їх саміт постійно відкладатиметься.

10 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він "лежить на столі" і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у "нормандському форматі".

У грудні 2019 року відбувся останній саміт "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) з врегулювання ситуації на Донбасі у Парижі. Потім саміт планували провести у Берліні, але й досі він так і не відбувся.

За словами Єрмака, Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні та повернення українських громадян, і цей план відповідає всім зазначеним критеріям.

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Автор: Віталій Саєнко