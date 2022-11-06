За час війни в Україні Кремль замінив командувачів Східним, Південним і Західним військовими округами.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну звільнення серед вищого російського військового керівництва - зразок того, як Кремль звинувачує командувачів у нездатності досягти поставлених ним цілей на полі бою.

Як зазначається у звіті розвідки Великої Британії за 6 листопада, звільнення командувачів - це спроба зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії.

Як йдеться у звіті, 3 листопада виконуючим обов'язки угруповання російських військ Центр, ймовірно, був призначений генерал-майор Олександр Ліньков. Їм замінили знятого в кінці жовтня з посади генерал-полковника Олександра Лапіна, якого різко критикували маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

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У британській розвідці кажуть, що це буде черговим звільненням серед вищого російського військового командування з початку повномасштабного вторгнення РФ, якщо інформація підтвердиться. З початку року вже замінили командувачів Східним, Південним і Західним військовими округами.

"Ці відставки - свідчення того, як звинувачують вище командування російської армії в невдачах по досягненню цілей на полі бою. Почасти це, схоже, спроба зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії", — вважають британці.

Війна в Україні: актуальні дані

3 листопада 2022 року Генштаб Збройних сил України повідомив, що за добу наші воїни у Донецькій та Луганській областях відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

За цей же час авіація Сил оборони завдала по противнику 21 удар. Під удари потрапили ворожа позиція засобів протиповітряної оборони та райони зосередження озброєння та військової техніки. Також були збиті, зокрема, 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

У Генштабі ЗСУ пізніше поділилися, що на нашій землі вже ліквідували 1 442 ворожих безпілотників, 198 засобів ППО, 5 552 бойових броньованих машин і 2 734 танки. Крім того, знищено приблизно 74 тисячі ворогів.

3 листопада розвідка Британії розкрила, скільки бронетехніки РФ втрачала в Україні щодня.

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