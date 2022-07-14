Аналітики інституту відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.

Аналітики інституту відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

"Цілком можливо, що деякі суб'єкти федерації можуть відкласти або не взяти участь у створенні батальйонів, при цьому офіційні особи у Волгограді, як повідомляється, зберігають мовчання щодо формування нових підрозділів. Новосформовані батальйони наразі виїжджають на полігони і, ймовірно, завершать місячну підготовку до кінця серпня, але вони не будуть боєздатними за такий короткий період", - йдеться у повідомленні.

Також аналітики ISW зазначають, що сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня.

При цьому в українській розвідці вважають, що Росія не буде оголошувати війну або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

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