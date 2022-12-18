За даними Інституту, ці зусилля є нежиттєздатними та, ймовірно, продовжуватимуть породжувати конфлікт між Міноборони РФ та ультранаціоналістичною провоєнною спільнотою.

Кремль намагається зобразити російського президента Володимира Путіна як компетентного воєначальника, а також реабілітувати імідж Міністерства оборони.

Саме для цього Путіна відправляють брати участь у "безглуздих заходах", зокрема урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль, швидше за все, свідомо оприлюднив присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним. Це мало представити російське відомство як організовану, єдину й ефективну військову структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики. Однак за даними ISW, ці зусилля є нежиттєздатними та не зупинять конфлікт між Міноборони РФ та ультранаціоналістичною провоєнною спільнотою.

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Як зазначається, пропагандисти намагаються також нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але й цивільним, який має тісні зв’язки з народом. Вони хочуть, аби Путіна розглядали як "вісника добрих новин".

Скасування заходів з Путіним

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін скасував прес-конференцію напередодні Нового року вперше з 2012 року. Цьогорічний постановочний захід, за даними ЗМІ, могли скасувати через незадовільну для росіян ситуацію на фронті.

Крім того, стало відомо, що проведення великого новорічного прийому в Кремлі в цьому році також не планується.

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