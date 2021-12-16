З моменту окупації окремих українських територій Москва заперечує факт ведення війни, називаючи себе "третьою стороною".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на текст рішення суду Ростова-на-Дону, яким фактично визнано присутність окупаційних сил Росії на території окупованих територій Донбасу.

Про це він заявив 16 грудня журналістам, цитує Газета.ру.

Речник Путіна, зокрема, заперечив рішення суддів, назвавши його помилковим.

"Мабуть, йдеться про помилку тих, хто писав текст. Тому це неможливо, ніяких Збройних сил РФ на території "самопроголошених республік" не було і немає", – відповів він.

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Вказується, що фігурант справи ледь не зірвав постачання продуктів російським солдатам, які перебували на "бойовому чергуванні" в "ЛДНР". Документ потрапив у відкритий реєстр.

Журналіст Андрій Цаплієнко, який і надав розголосу історії, припустив, що вирок "можуть підтерти", а суддю – звільнити. Адже з моменту окупації окремих українських територій Москва заперечує цей факт, називаючи себе "третьою стороною".

На запитання ЗМІ про російську армію на Донбасі російський президент РФ Володимир Путін завжди відповідав однаково: "Их там нет".

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Автор: Яна Ставська