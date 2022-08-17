Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України.

В Кремлі стурбовані вибухами на військових базах в Криму.

Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії.

"Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - йдеться у повідомленні.

Нові вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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