У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України спалили два російські літаки Ан-26. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму", - наголосили у ГУР.

За словами розвідників, під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортні літаки російських загарбників Ан-26. Також уражено радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

У ГУР додали, що ці втрати, завдані окупаційній армії у Криму, зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня.

ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горять Ан-26.

Що відомо про літак Ан-26

Ан-26 (з кодифікації НАТО: Curl — "В'юнкий", у народі — "Настя") — турбогвинтовий багатоцільовий транспортний літак. Перший політ виконав 21 травня 1969 року, початок експлуатації - 1973 рік.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, відрізняється високою стійкістю, легкістю керування, простотою техніки пілотування та добрим оглядом з кабіни екіпажу, що робить його доступним для льотчиків середнього рівня вправності. Високі злітно-посадкові якості та прохідність шасі забезпечують невибагливість до злітно-посадкових майданчиків, дозволяючи протягом цілого року застосовувати його на ґрунтових, трав'яних, галькових, піщаних, засніжених та розмоклих аеродромах з відносно невеликими розмірами.

Основні характеристики: екіпаж: 3-5 осіб (залежно від модифікації літака), пасажиромісткість - 40 десантників, 24 поранених на ношах, вантажопідйомність – 5,5 тонни, довжина - 23,8 м, висота - 8,58 м, розмах крила - 29,20 м. Максимально допустима швидкість - 540 км/год, практична дальність - 1100 км, перегінна дальність - 2660 км. Озброєння: точки підвіски - 4 балкові тримачі БДЗ-34, бомби - калібром до 1000 кг.

Сили оборони збили російський Су-34

Як писав УНІАН, у четвер, 25 вересня, на Запорізькому напрямку Сили оборони України збили російський Су-34. За даними Повітряних Сил ЗСУ, це сталося близько 04:00. У цей час ворожий винищувач здійснював терористичні атаки по Запоріжжю, застосовуючи керовані авіабомби.

