Російський літак було знищено в ніч проти 25 вересня.

На Запорізькому напрямку українські військові збили ворожий Су-34. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Сталося це 25 вересня близько 04:00.

Як зазначили у ПС ЗСУ, російський винищувач здійснював терористичні атаки по Запоріжжю, застосовуючи керовані авіабомби.

Су-34 - що відомо

Це радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, який розроблений в ДКБ Сухого. Су-34 було створено для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях ворога в оперативній та тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Літак може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км.

Відомо, що станом на 1 липня 2025 року за час повномасштабної війни в Україні оглядачі Oryx Blog знайшли фото або відео підтвердження втрати РФ 35 літаків Су-34 та Су-34М, ще п'ять були пошкоджені.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що окупантів помітили біля ще одного населеного пункту на Донбасі. Їх зафіксували на схід від Дронівки на Сіверському напрямку. Експерти кажуть, що росіяни продовжують використовувати свою кількісну перевагу та проблеми в українських оборонних порядках, аби просочуватися в глибину території.

"Там вони ховаються, пробують закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю місцевості", - додали у DeepState.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" розповів про ситуацію на сході України. За його словами, градус напруги підвищується як на околицях самого Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області. Він пояснив, що окупанти намагаються проникнути до Покровська малими групами та посіяти хаос в тилу.

