Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

У ніч на 3 листопада на території Росії підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ).

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Зазначається, що Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб Збройних сил РФ.

Також в Генштабі поінформували, що завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганської області.

"Уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську. Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію", - йдеться у повідомленні.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Саратов атакували дрони, після чого спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. В мережі з'явилися кадри з моментом удару.

2 листопада безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала порту Туапсе в Краснодарському краї.

