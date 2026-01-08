Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, ДСНС показала наслідки атаки

У четвер, 8 січня, російські терористи атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами і балістичними ракетами. Внаслідок удару по житловій забудові кількість постраждалих постійно зростає.

Оновлено 22:51: У Кривому Розі через російський удар загинула жінка. Їй було 77 років. Про це повідомив Олександр Вілкул.

Тим часом кількість постраждалих збільшилась до 23 осіб. Відомо, що з них 6 дітей.

Станом на 21:09 повідомлялося про 17 постраждалих, серед них троє дітей та 8 жінок. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, 15 поранених перебувають у лікарнях міста.

"Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя", – повідомив він.

Станом на 21:08 без електроенергії перебували 115 823 абоненти.

Тим часом у ДСНС Дніпропетровської області інформують, що через російський удар пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків та об’єкти інфраструктури. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

До ліквідації наслідків атаки залучено 25 рятувальників та 8 одиниць техніки.

У ДСНС також показали фото з місця атаки:

Атаки РФ по Україні

8 січня російські окупанти вдарили по Херсону. Ворог атакував кафе у центрі міста. Внаслідок атаки загинули троє осіб.

Напередодні під атакою опинилися Дніпропетровщина та Запоріжжя. Ворожий обстріл призвів до серйозних проблем з електропостачанням та мобільним звʼязком.

Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого обстрілу з боку РФ вже цієї ночі. Глава держави зазначив, що ворог намагається скористатися погодою. Він закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, і постійно спускатися в укриття.

Попередження про можливу масовану атаку найближчими днями видало і посольство США в Україні.

