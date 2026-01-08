Росія може завдати масований удар цієї ночі, - Зеленський

РФ намагається скористатися погодою, зазначив президент.

В ніч на 9 січня російські загарбники можуть завдати чергового масованого удару по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", - заявив президент.

Він також зазначив, що на Дніпропетровщині та в Запорізькій області після російських атак по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою. За словами президента, було задіяно всі необхідні ресурси для відновлення.

Відео дня

"В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини - досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари - саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі - по житлових будинках", - додав Зеленський.

Російські удари: важливі новини

8 січня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Внаслідок атаки постраждали люди. Крім того, на тлі атаки в місті почалися проблеми з водопостачанням.

Як розповів в коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині та тривалість відновлення подачі електроенергії не будуть настільки масштабними, як це було в Одесі. За словами експерта, захист на енергооб’єктах спрацював добре і основне обладнання майже не постраждало.

Вас також можуть зацікавити новини: