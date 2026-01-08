Посольство США попередило про загрозу масованої атаки в Україні у найближчі дні

Відомство рекомендує громадянам "бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги".

Посольство США в Україні попередило про можливу "значну повітряну атаку", яка може відбутися протягом наступних кількох днів. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства від 8 січня.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних кількох днів", - зазначили у посольстві.

Воно рекомендує громадянам США "бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги". Також відомство опублікувало перелік дій, які необхідно вжити:

визначити місця укриття ще до оголошення повітряної тривоги;

завантажити на свій мобільний телефон надійний додаток для оповіщення, наприклад, Air Rail Siren або "Карта тривог";

негайно заховатися, якщо буде оголошена повітряна тривога;

перевіряти місцеві ЗМІ на наявність термінових новин; бути готовими коригувати свої плани;

мати запаси води, їжі та ліків;

дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Зеленський попередив про можливий обстріл

Як повідомляв раніше УНІАН, 8 січня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати масований удар цієї ночі.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою", - заявив президент.

