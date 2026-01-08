Росіяни вдарили 'Іскандерами' по багатоквартирних будинках у Кривому Розі

В результаті удару є постраждалі.

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі, є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

"Кінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим", - заявив він.

"Кривбассводоканал" повідомив, що у місті після прильотів виникли проблеми з подачею води. Після російської атаки спостерігаються перебої у роботі насосних станцій.

Удари РФ по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 7 січня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вілкул заявляв, що вісьмох поранених, двоє з них перебували у тяжкому стані.

Унаслідок атаки у Кривому Розі були пошкоджені два приватні підприємства, а у Криворізькому районі - інфраструктура.

Також 7 січня Росія вчергове атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України. Основний удар був спрямований на Дніпропетровську та Запорізьку області. Регіони було майже повністю знеструмлено, включно з обласними центрами.

Мер міста Борис Філатов наголосив, що у Дніпрі через відсутність електропостачання склалася надзвичайна ситуація національного рівня.

Крім того, сьогодні, 8 січня, російські військові завдали удару по кафе у середмісті Херсона. Повідомлялося про трьох загиблих та кількох поранених.

