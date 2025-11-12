Противник скоріше за все візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону.

Окупанти продовжую просуватися в Запорізькій області, наразі росіяни нарощують піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони.

Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState. "Противник окупував ряд населених пунктів, про що повідомили вже і в Силах оборони півдня, а також було підтверджено окупацію Рівнопілля, яке також буде відображено на мапі в наступному оновленні. Продовжуємо уточнювати ситуацію в Солодкому, яке теж за попередньою інформацією перебуває під частковим або повним контролем", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні.

"Після взяття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у них немає. Тому зараз може продовжуватися рух в напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, щоб ускладнювати логістику в місто", - пише DeepState.

Також, як зазначається, противник скоріше за все візьметься за активні обстріли самого Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності тримати оборону.

"Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфопіля, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста", - додали аналітики.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, російські війська збільшили активність в Запорізькій області. Противник використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що суттєво погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. За його словами, ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.

