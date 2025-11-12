У Пологівському районі Запорізькій області, біля села Рівнопілля, українські військові перемістилися на інші рубежі після комплексної атаки армії РФ.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України. "11 листопада, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі тривають дії щодо блокування противника та його комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків.
"На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське. Загалом на напрямку зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень", - заявили у Силах оборони півдня.
Йдеться, що противник, намагаючись просунутись, зазнає великих втрат. Лише за минулу добу - 58 осіб ліквідовано та майже три десятки - поранено.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Нагадаємо, вчора, 11 листопада, у Силах оборони півдня України повідомили, що у Запорізькій області підрозділи ЗСУ були змушені відійти біля п'яти населених пунктів на двох напрямках - Олександрівському та Гуляйпільському, де декілька днів точаться інтенсивні бої.
За словами українських військових, ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити ЗСУ з утримуваних позицій. Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.