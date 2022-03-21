Міністр наголошує на жорсткій позиції України щодо компаній, які не йдуть з ринку РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про жорстку позицію МЗС щодо компаній, які не хочуть залишати ринок Росії, і Україна буде називати їх імена публічно.

Як розповів Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону, не всі компанії охоче залишають російський ринок.

"Не всі вони, скажу чесно, добровільно лишають російський ринок. Декого активно стимулюємо, декого змушуємо залишити. Це один з пріоритетів і моєї особистої роботи, і Міністерства закордонних справ. Наразі у нас найбільш проблемні компанії – це Nestle, Unilever, побутова хімія, до якої ми також всі звикли. Ми зараз ще будемо працювати з компанією TetraPack – всім відомі пакети, в принципі все, що виробляється, зберігається в пакетах TetraPack, з продуктів харчування", - сказав міністр.

За його словами, є багато досить специфічних компаній. "Компанія, яка постачає якісь підшипники до Росії, ніхто не знає її назву. Якщо ці підшипники не будуть постачатися в Росію, то вони не зможуть виробляти якусь військову техніку. І ми знаємо ці компанії, і точково з кожною працюємо", - наголосив Кулеба.

Також він розповів, що направлено відповідні листи до французьких компаній Auchan та Leroy Merlin, які відмовились припиняти діяльність в РФ. "І ми не будемо зупинятися, тому що виходити з російського ринку потрібно. Не лише з моральних міркувань, але з практичних міркувань, міркувань бізнесу. Тому що бізнес бачить, що економічна політика Росії – вона є непередбачуваною і несе високі бізнес-ризики. Крім того, що співпрацювати, платити податки в країні, яка вбиває дітей, це аморально в принципі, ми також тиснемо на економічну логіку", - зазначив міністр.

Він розповів, що деякі компанії звертаються з проханням не згадувати та публічно їх не критикувати. "Я хочу заздалегідь сказати, що ми будемо називати ці компанії по іменах. До нас зараз звертаються: "А можна нас не згадувати, а можна нас публічно не критикувати. Ми знайдемо з вами якусь домовленість". Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтесь, значить ви будете названі. І я, і увесь світ буде знати, що ви заробляєте гроші на українській крові. В нас дуже жорстка і непримиренна позиція", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення військ РФ до України 24 лютого 2022 року десятки світових брендів на підтримку України зупинили роботу на російському ринку або заявили про такі плани. Водночас деякі компанії відмовилися приєднатися до бойкоту путінського режиму та піти з РФ.

Президент України Володимир Зеленський закликає тиснути на світовий бізнес, щоб уся торгівля з країною-агресором була зупинена.

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