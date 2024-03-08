Він також наголосив на потребі постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, то значить потрібні саме такі рішення. Про це він сказав під час ініційованої Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України.

Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше. "Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - наголосив він.

Урядовець закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини, чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

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"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - підкреслив очільник МЗС.

Крім того, Кулеба наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

Кулеба різко звернувся до Заходу через затягування передачі снарядів

Раніше Кулеба у своїй колонці для видання Le Monde наголосив, що якщо Європа хоче, аби настав мир, то вона має збільшити виробництво озброєння та заборонити експорт артилерійських снарядів на інші континенти.

Він зауважив, що Збройні сили України не можуть знищити артилерію ворога та захистити своїх воїнів, адже їм критично не вистачає артилерійських боєприпасів. За словами Кулеби, Україна опинилася в такому становищі через те, що її партнери в Європі та Сполучених Штатах Америки протягом місяців дискутували, перш ніж поставити нашій державі достатню кількість артилерійських снарядів.

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