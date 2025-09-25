Російські диверсанти проникли у місто і намагаються маскуватися у цивільний одяг та форму українських військових.

В районі міста Куп’янськ на Харківщині тривають активні бойові дії. Сили оборони України заблокували загарбників в північно-західній околиці міста.

Про це командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко сказав в етері телеканалу Суспільне. "На поточний момент противник блокований майже повною мірою в північно-західній околиці міста Куп’янськ. Жодного кварталу міста ворог не контролює станом на сьогоднішній день. Водночас, присутність диверсійно-розвідувальних груп в місті достатньо залишається високою", - повідомив Федоренко.

Разом з тим, Сили оборони України вживають заходів щодо виявлення російських диверсійних груп, котрі маскуються під цивільне населення, одягають цивільний одяг, а також маскуються під піксельну форму ЗСУ.

Федоренко додав, що російські диверсанти зайняли спостережні позиції і намагаються себе не проявляти.

"Прочищується квартал за кварталом", - зазначив він.

Крім того, російські загарбники зараз не мають можливості рухатися по газовій трубі, як це було раніше, оскільки Сили оборони України цю трубу пошкодили:

"Водночас, інтенсивність переходу противника через річку Оскіл з лівого на правий берег зросла в рази після того, як пошкодили трубу".

Він підкреслив, що у ворога вистачає живої сили для того, щоб поповнювати втрати, яких зазнає під час перетинання річки Оскіл на лівому березі і у боях на північній та північно-західній околиці Куп’янська, а також у самому місті.

"Зараз ідуть активні складні бої", - додав Федоренко.

Ситуація в Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що загарбники намагаються пролазити до Куп’янську з півночі, але місто не є оточеним. Водночас, росіяни поширюють брехню, що місто нібито є оточеним.

