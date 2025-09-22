Росіяни поширюють альтернативну реальність про ситуацію довкола Куп’янська.

Російські загарбники намагаються з півночі пролазити до міста Куп’янська. Ситуація непроста, але оточення міста немає. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов сказав в етері телеканалу Суспільне.

"Куп’янськ - це зараз фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі. Дуже схожа ситуація. Тільки там зараз росіяни в основному з півночі намагаються пролазити до міста, використовуючи усі доступні інфраструктурні, географічні та інші об’єкти", - зазначив Трегубов.

Тим часом українські військові намагаються зупинити загарбників та не дати їм досягнути поставлених цілей.

Відео дня

Речник звернув увагу, що в російських інформаційних ресурсах зображується альтернативна реальність і поширюється хибна інформація про нібито оточення і майже взяття міста.

"Насправді цього немає, на щастя. Але ситуація у Куп’янську непроста", - наголосив Трегубов.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Щодо Покровська, то там ситуація, сказав він, доволі динамічна.

"Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним. Кілька днів тому там взагалі була небачена інтенсивність, але зараз трохи впала. Тим не менш, якщо розглядати Добропільський напрямок як його частину – це не так погано, бо там є успіхи українських військ. Там росіяни перерозтягнулися у своїй спробі наступати на Добропілля і мали від того відповідні проблеми", - повідомив Трегубов.

Водночас росіяни за допомогою інфільтрації малих груп намагаються проникати у місто Покровськ і чинити різну шкоду, у тому числі вони це роблять "під фальшивим прапором".

За його словами, під Покровськом зібралося дуже багато російських окупантів. Захоплення міста залишається одною з головних цілей росіян.

Що біля Мирнограда і Добропілля

Він додав, що біля Мирнограда ситуація схожа на ту, що відбувається довкола Покровська. Росіяни намагаються пролізти в місто малими групами або просто зачепитися за будинки на околицях. Завдання Сил оборони України – не допустити реалізації планів ворога.

На Добропільському напрямку ще місяць тому росіянам вдалося інфільтрувати малі групи, а потім їх об’єднати у більші структури.

"Але оскільки їм там не вдалося налагодити стабільне постачання і не вдалося там надійно закріпитися, контрдії українських військ та сил спричинили для них проблеми... Ми зараз поки не будемо анонсувати щось дуже велике, поки воно не відбулося, але кожного дня надходять новини, що там вони масово гинуть і деякі з них потрапляють у полон", - наголосив Трегубов.

Росіяни рвуться на Дніпропетровщину

Разом із тим російські загарбники намагаються заходити з Донеччини у Дніпропетровську область та закріплюватися у селах поблизу адміністративної межі областей.

"Зараз іде активна спроба не дати їм створити там якийсь плацдарм. Вони намагаються просуватися, відповідно, ми намагаємося не дати їм просуватися. Ситуація відрізняється умовно від Покровського напрямку тим, що там немає забудови", - сказав Трегубов і додав, що росіяни прагнуть наступати малими групами, використовуючи посадки.

Ситуація у Куп'янську: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, наступом на Куп’янськ в лавах російських загарбницьких військ командує зрадник України Сергій Стороженко. Він є колишнім українським офіцером і 11 років тому перейшов на сторону ворога.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти намагаються одразу в кількох місцях прорватися до оборонних позицій українських сил в районі Куп’янська. Загарбники проводять переважно бойові дії на західному (правому) березі річки Оскіл.

Вас також можуть зацікавити новини: