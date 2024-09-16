Київ продовжує вигравати час і виснажувати росіян.

Після операції ЗСУ на Курщині російські окупанти змушені перекидати свої сили з України під Курськ. Про це повідомляє DW з посиланням на думку низки експертів.

Так, за словами генерал-майора армії США у відставці, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Гордона Девіса-молодшого, Курська операція дасть можливість ЗСУ сповільнити та виснажити наступ російських окупантів, а також переконати Захід зняти обмеження на ракетні удари по території РФ.

"Утримуючи під контролем захоплені території у Курській області, Україна намагатиметься зберігати політичну та військову рівновагу між втратами та здобутками на полі бою, що робитиме подальші просування росіян українською територію складнішими і дорожчими", - сказав експерт, додавши, що хоча захоплення російських територій в Курській області "було хорошим кроком для України", те, як довго українці зможуть утримувати свої позиції на курському напрямку, "залишається великим питанням". Відео дня

Він також вважає, що вторгнення ЗСУ в Курську область позбавило росіян ініціативи, "бо вони вже не можуть концентрувати свої сили лише на українській території".

"Тепер вони думають над тим, звідки їм відтягнути свої сили, щоб підтримати контрнаступ на курському напрямку. Поки що вони не дуже добре з цим справляються, і після п'яти тижнів вони так і не відвоювали свої території", - відзначив Гордон Девіс-молодший.

У свою чергу аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що вторгнення українських сил в Курську область можна вважати успішною операцією з багатьох точок зору. За його словами, в результаті цієї операції Україні вдалося взяти в полон значну кількість російських військових.

"Досі ми перебували у ситуації, коли Росія відмовлялася обмінювати військовополонених, особливо захисників Азовсталі. Зараз ми вже провели два великих обміни, завдяки тому, що мали військових, взятих у полон під Курськом", - відзначив експерт.

Крім того, на його думку, росіяни "тепер змушені перекидати свої сили з багатьох напрямків" на полі бою в Україні в Курську область, і те, "що вони платять велику ціну в людських ресурсах за незначні просування підштовхує Росію до складного рішення" з приводу оголошення загальної мобілізації.

"Ця операція продемонструвала, що українська армія залишається спроможною воювати та досягати результатів", - сказав експерт, додавши, що "курський прецедент" стане додатковим аргументом у дискусії Києва із західними партнерами щодо зняття обмежень на удари західною зброю по військових цілях на російській території, адже реакція Кремля засвідчила, що "росіяни не надто дотримуються своєї ядерної доктрини".

Як пише видання, експерти сходяться у думці, що "ризикована Курська операція" надала українцям певних переваг, проте вона не змінить хід війни, бо для цього ЗСУ необхідно більше сил.

"З огляду на брак зброї, наразі Україна продовжує вигравати час і виснажувати росіян за рахунок втрати територій, сподіваючись, що росіяни зрештою зрозуміють, що не спроможні рухатися далі", - резюмував Бєлєсков.

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