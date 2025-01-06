Зеленський наголосив, що Путін хоче повернути контроль над усіма територіями Радянського Союзу

Головною ціллю і "останньою милею" політичного життя Володимира Путіна є не дати Україні незалежності і зробити її слабкою. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, відповідаючи на запитання про те, що люди повинні розуміти щодо війни у першу чергу.

"Для нього (Путіна) дуже важливо не дати Україні незалежності. Для нього важливо не втратити вплив на Україну. І це його ціль і "остання миля його політичного життя", - зауважив Зеленський.

Зеленський додав, що очевидно Путін хоче повернути контроль над усіма територіями Радянського Союзу, і вже потроху це робить.

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"Грузія, яка йшла до ЄС і НАТО, повністю розвертається в бік Росії… Він зараз буде боротися за парламент Молдови… Вони будуть щось робити з цією президенткою, бо вона проєвропейська… Він буде це розвертати", - наголосив він.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна – це "така велика стіна для Європи".

За його словами, два кроки, яких хотів би Путін – це слабке НАТО – а це без Трампа – і слабка Україна, яка не вистоїть на полі бою. Саме ці два кроки призведуть до масштабної війни у Європі, на території колишнього Радянського Союзу, бо Путін хоче повністю все там контролювати.

При цьому Зеленський підкреслив, що навіть якщо США вийдуть з НАТО, ця війна зачепить Америку.

За його словами, Північна Корея використає досвід війни в Україні, привезе до себе і масштабує в Тихоокеанському регіоні, це буде загроза передусім для Японії і Південної Кореї, а також Тайваню.

"Тому я думаю, що у президента Трампа є всі сили зупинити Путіна і дати Україні сильні гарантії безпеки", - підкреслив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Зеленський вважає, що Дональд Трамп здатний зупинити Путіна, однак нюанс у тому, що Трамп не прийшов до влади навічно, і після закінчення строку його повноважень Путін зможе напасти знову, врахувавши всі свої попередні помилки.

Він також зазначив, що Україна може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки.

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