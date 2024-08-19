У Покровську можуть запровадити примусову евакуацію людей.

Російські окупаційні війська з боєм рвуться до Покровська Донецької області. На тлі наближення лінії фронту прискорились і темпи евакуації - щодня місто покидає по 500-600 людей.

Про це в етері Радіо Свобода сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. На його думку, вже цього тижня у місті можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – вважає Добряк.

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Начальник МВА зазначає, що приблизно 60% мешканців Покровська покидає місто самотужки, власним транспортом.

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з прицепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - підсумовує посадовець.

Покровський напрямок - останні новини

Росіяни влаштували масовані та безперервні штурми на Покровському напрямку. Ситуація значно напруженіша, ніж у Соледарі 2022 та 2023 років. Командир 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр" зазначає, що на цій ділянці фронту просто "побоїще".

За його словами, росіяни просто "ллються" пішки. Штурми окупантів виглядають неадекватними з точки зору покладеної живої сили відносно досягнення бажаних цілей.

Bild пише, що росіяни заради захоплення Покровська жертвують іншими напрямками на Донбасі.

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