Білоруський диктатор заявив, що напад РФ на Україну був "превентивним".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним заявив, що Україна "хотіла напасти на Білорусь", тому Росія напала на неї.

Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 11 березня, інформує державне білоруське видання "БелТа".

Під час переговорів Путін і Лукашенко обговорювали "ситуацію в регіоні та в Україні", а також "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної співпраці, економічну взаємодію за умов санкційного тиску".

Лукашенко заявив, що приніс на зустріч із Путіним "карту, яка розкриває плани нападу на Білорусь".

"Вони готувалися не тільки до удару на Донбасі. Вони створили позиції для удару по Білорусі. Якби Росія не завдала превентивного удару, Україна б напала на Білорусь", – заявив він.

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