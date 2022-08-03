Усі принципи ядерної безпеки були порушені, заявив гендиректор МАГАТЕ.

Ситуація на захопленій Росією Запорізької АЕС щодня стає серйознішою.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, цитує Sky News.

"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - сказав Гроссі.

Він вказав на обстріли біля станції на початку війни.

Наразі АЕС контролюється Росією, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і передбачуваного насильства.

МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі.

Він також сказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".

Як повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними "Енергоатома", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

21 липня в "Енергоатомі" повідомили, що окупанти розмістили військову техніку та зброю також у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС.

Нагадаємо, дещо раніше експерт описав майбутнє звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

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